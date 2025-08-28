Гарначо меняет не только клуб: у футболиста новый роман с инфлюенсером из Испании

Алехандро Гарначо собирается покинуть «Олд Траффорд», в то время как «Челси» рассматривает возможность приобретения игрока соперника.

Аргентинец не только потерял место как в составе клуба, так и сборной, он также расстался с давней партнёршей Евой Гарсией, от которой у него есть ребенок.

Недавно Гарначо был замечен в компании испанской блогерши по имени Лаури, проживающей в Мадриде.

У Лаури 54 000 подписчиков в Instagram и еще 31 000 в TikTok.