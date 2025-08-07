Еще до объявления о переходе Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес» южнокореец посетил игру новой команды, на которой его тепло встретили местные болельщики.

Теперь о трансфере сообщили официально: Сонни попрощался с «Тоттенхэмом» и дал первую пресс-конференцию в качестве нового игрока «Лос-Анджелеса». У легенды «шпор» большие ожидания от новой главы в карьере:

«Я более, чем счастлив, я в предвкушении. Был так рад видеть всех корейских болельщиков, вчера я был на матче, наблюдал за вашей безумной поддержкой. Это было так мощно, что мне хотелось выбежать на поле и показать свою игру.

Просто хочу сказать спасибо всем, кто приложил серьезные усилия для осуществления этого трансфера. Я здесь, чтобы побеждать.

Я буду хорошо выступать, я точно покажу захватывающий… как мы тут говорим? Футбол или соккер? [Из аудитории начали кричать «футбол»] Ха-ха! Да, я определенно покажу захватывающий футбол, мы точно добьемся успеха. Так что всем спасибо, что пришли сюда сегодня».

Удачи, Сонни!