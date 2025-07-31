📸🎥 Бразильские игроки вышли на поле с собаками в супергеройских костюмах. Что за милейшая акция? 🥰

Футболисты часто выходят на поле с животными, обычно подобные жесты направлены на помощь приютам. Такую акцию, например, провел «Зенит» в 2021-м.

Бразильский клуб «Баия» пошел дальше. Игроки креативно прорекламировали выход нового фильма о Супермене, а заодно помогли местному приюту, появившись на поле с собаками, которых можно забрать домой.

На футболистов надели футболки со значком Супермена, а четвероногих нарядили в костюмы Крипто – собаки супергероя из комиксов и нового фильма.

Вышло ну слишком мило!

И фильм прорекламировали, и доброе дело сделали. Молодцы!