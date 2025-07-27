😮 «ПСЖ» нашел замену Доннарумме – первое предложение отправят уже завтра
Многочисленные слухи о возможном уходе Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» порождают и целую цепочку трансферных идей.
RMC Sport пишет, что «ПСЖ» летом надеется подписать Люка Шевалье.
«Лилль» получит первое предложение в ближайшее время. Сумма – около 40 миллионов евро.
Издание уточняет, что парижане отправят запрос уже в понедельник. Но шансы на скорое соглашение не слишком велики, поскольку «Лилль» не отпустит вратаря до тех пор, пока не найдет достойную замену.
Переговоры «ПСЖ» о новом контракте с Доннаруммой продолжаются, но считается, что шансов на продление мало.