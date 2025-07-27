📸🎥 Роналдиньо безумно встретили в Хиросиме! Легенда приехал на матч к Зико и встретился с игроком «Мадрида»
Роналдиньо на пенсии вообще не скучает, бразилец постоянно колесит по миру и участвует в матчах ветеранов. В Хиросиму легенда заглянул ради благотворительной игры, которую организует Зико.
Великие уже встретились.
В Японии бразилец встретился со своим соотечественником, пока не таким звездным, но с большим потенциалом.
Эндрик совсем недавно сыграл свадьбу, а в Японию отправился, чтобы провести с женой медовый месяц.
Удачно съездил.
Эндрик проводит свадебное путешествие в Японии📸 Наслаждаемся атмосферными кадрами