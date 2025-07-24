🎥 39-летний Серхио Рамос не изменяет себе! Эффектно спас ворота в матче звезд 🔥

В Остине прошел матч звезд между командой МЛС и сборной мексиканской лиги. На игру не поехали Лео Месси и Жорди Альба, за что футболисты «Интер Майами» могут быть дисквалифицированы по правилам лиги.

Зато весь первый тайм на поле провела легенда «Мадрида» – Серхио Рамос, представляющий «Монтеррей». Защитник и ворота успел спасти.

Матч закончился победой команды МЛС со счетом 3:1, два мяча звезды американской лиги забили, когда Рамос уже покинул поле.

А Серхио после игры получил дозу восхищения от IShowSpeed!

Хорош!