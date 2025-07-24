Футболист «Ливерпуля» сделал тату в память о покойном Диогу Жоте

Костас Цимикас сделал тату в честь Диогу Жоты, спустя меньше месяца после того, как его товарищ по команде трагически погиб в автокатастрофе вместе с братом Андре Силвой.

Цимикас набил татуировку на руке, посвящённую своему другу. Надпись на ней гласит: «Я бы хотел, чтобы ты был здесь» и число «20». Puerto Ink Athens представила татуировку 5 июля, всего через два дня после смерти футболиста.

«Покойся с миром, Диогу Жота. Ты никогда не будешь одинок. Спасибо, что доверил нам нечто столь святое, @tsimikas21. Для нас это большая честь», – подписали фото с тату Puerto Ink Athens в Инстаграм.