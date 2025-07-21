❌ Не ждите скорого дебюта Рэшфорда за «Барсу» – он совсем не в форме

Судя по всему, Маркус Рэшфорд все-таки доберется до Барселоны и «Барселоны». Но вам не стоит начинать обратный отсчет до его дебюта.

Дело в том, что англичанин не соответствует необходимому уровню игровых кондиций. Сразу несколько испанских источников подтверждают, что форма Рэшфорда перенесет его дебют на более поздний срок.

Есть вопросы у фанатов.

💭 «Рэшфорд может стать новым Рафиньей, когда тот пришел в «Барсу». Он далеко не был королем, каким является сейчас. Но в руках Флика может заново раскрыться».

💭 «Он уже месяц бомбит соцсети фотками из спортзала, но все еще не готов».

💭 «Может, дело скорее в том, что он давно не играл на высоком уровне, из-за чего ему трудно сразу влиться в игровой ритм? Форма-то у него неплохая».

💭 «Ну и дерьмо».

💭 «Надеюсь, что это утка. Иначе не понимаю, зачем он вообще».