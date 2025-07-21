Свадебный бум в «Мадриде»: Милитао и Эндрик устроили масштабные гуляния для своих вторых половинок

Свадебный бум в «Мадриде»: Эдер Милитао и Эндрик сыграли свадьбу со своими вторыми половинками.

Милитао женился на бывшей девушке футболиста Фламенго Лео Перейры Тайне Кастро, который в настоящее время помолвлен с бывшей Милитао, Каролиной Лимой. Свадьба состоялась в Бразилии.

Среди гостей Эдера были замечены и его одноклубники — Винисиус, Камавинга и Родриго.

Еще одной свадьбой в составе «Реала» стала свадьба Эндрика. Бразилец и его вторая половина Габриэле поженились еще в сентябре 2024 года, но тогда шумное торжество устроить не успели. Теперь справедливость восстановлена.