⚖️ Родриго на перепутье. Его будущее решается прямо сейчас
Главная проблема мадридского «Реала» – будущее Родриго.
Бразильцу явно не светит роль лидера клуба, а лавры хорошего подмастерье его утомили.
Фабрицио Романо пишет, что нападающий не определился со своим будущим. Он любит «Реал» и приносить пользу клубу, но, между тем, чувствует, что может стать звездой в другой команде.
Окончательное решение он примет в ближайшее время.
Так, а чего хотят любители футбола?
💭 «Он слишком много стоит».
💭 «Ему ничего не светит в «Мадриде». Лучше уйти. Ради собственной карьеры».
💭 «Просто пусть уходит».
💭 «Если он перейдет в «Арсенал», то станет суперзвездой».
💭 «Думаю, что вся проблема в Винисиусе».
💭 «Этот парень больше подходит для Алонсо, чем Винисиус и Мбаппе».
Что посоветуете?