⚖️ Родриго на перепутье. Его будущее решается прямо сейчас

Главная проблема мадридского «Реала» – будущее Родриго.

Бразильцу явно не светит роль лидера клуба, а лавры хорошего подмастерье его утомили.

Фабрицио Романо пишет, что нападающий не определился со своим будущим. Он любит «Реал» и приносить пользу клубу, но, между тем, чувствует, что может стать звездой в другой команде.

Окончательное решение он примет в ближайшее время.

Так, а чего хотят любители футбола?

💭 «Он слишком много стоит».

💭 «Ему ничего не светит в «Мадриде». Лучше уйти. Ради собственной карьеры».

💭 «Просто пусть уходит».

💭 «Если он перейдет в «Арсенал», то станет суперзвездой».

💭 «Думаю, что вся проблема в Винисиусе».

💭 «Этот парень больше подходит для Алонсо, чем Винисиус и Мбаппе».

Что посоветуете?