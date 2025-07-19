🚨 «Барселона» договорилась с «МЮ» по Рэшфорду! Остался личный контракт. Реакция фанатов 🙂↔️
Судя по всему, качели под названием «Маркус Рэшфорд» сделают «солнышко» вперед, а не назад.
Sky Sports сообщает, что переговоры о переходе англичанина в каталонский клуб вышли на финальную стадию.
Клубы достигли соглашения о формате сделки: Маркус перейдет в «Барселону» на правах аренды с опцией выкупа. Единственный вопрос – зарплата игрока.
Фанаты, похоже, не очень довольны.
💭 «Есть только один вариант – «Юнайтед» берет половину зарплаты на себя».
💭 «Кто потянет его оклад?»
💭 «Это безумие».
💭 «Так будет лучше для всех».
💭 «А его обязательно надо выкупать?»