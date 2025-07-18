Семейный подряд: Эндрик в рекламе New Balance в компании роскошной супруги

Эндрик вместе с супругой Габриэле принял участие в рекламной съемке New Balance.

Пара стильно представила кроссовки Т500.

Пара активно сотрудничает с брендом.

Габриэле на три года старше Эндрика, она модель и инфлюенсер. Пара связала себя узами брака в прошлом году.

Эндрик перешёл в мадридский «Реал» из «Палмейраса» летом 2024 года за € 47,5 млн. В сентябре он забил свой первый гол за мадридский клуб в матче с «Вальядолидом» во 2-м туре Ла Лиги, став самым молодым иностранным игроком в истории клуба, которому удалось отличиться.