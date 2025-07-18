Звезда сборной Швейцарии Алиша Леманн получила личного телохранителя на время женского чемпионата Европы.

26-летняя Леманн — одна из самых известных футболисток в мире. Несмотря на то, что Леманн пока не оказывает существенного влияния на поле в составе сборной Швейцарии, за его пределами она производит фурор: 16,8 миллионов подписчиков в Instagram пытаются её увидеть.

Свен Микоссе, пресс-секретарь женской сборной Швейцарии, сообщил, что в связи с повышенным интересом к девушке была нанята частная охрана.

«Безопасность игроков всегда была нашим главным приоритетом на всех стадионах. Во время турнира руководитель службы безопасности постоянно находится на месте. После матчей он всегда рядом, когда игроки подходят к болельщикам, а благодаря известности Алиши Леманн он иногда сопровождает их немного дальше».