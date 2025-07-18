По стопам отца: сын Уэсли Снейдера подписал первый профессиональный контракт

Сын Уэсли Снейдера подписал свой первый профессиональный контракт. 18-летний Йесси теперь официально игрок нидерландского «Утрехта», до этого сын известного футболиста прошел академию клуба.

Йесси – атакующий полузащитник. Совсем как папа.

«Это мечта, ставшая реальностью. С тех пор как присоединился к академии «Утрехта», я упорно трудился, чтобы достичь этого. Подписание моего первого профессионального контракта — это не только награда, но и начало нового этапа», — сказал молодой футболист.



