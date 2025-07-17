1 мин.

Топ-20 футболистов по игровому времени в сезоне-2024/25. Все провели на поле больше 5 тысяч минут 🤯

79

Чемпионат мира среди клубов отгремел, долгий сезон-2024/25 наконец завершился. Ашраф Хакими, вышедший в составе «ПСЖ» на финал КЧМ, не отдыхал с Олимпиады-2024: за это время марокканец провел 68 матчей, из них 65 в основе.

В сезоне-2024/25 Хакими провел на поле 5 844 минуты за клуб и сборную во всех турнирах, включая КЧМ, – это четвертый показатель среди футболистов из топ-5 лиг Европы.

А лидером по игровому времени в минувшей кампании стал Федерико Вальверде, за «Мадрид» и сборную Уругвая он суммарно отыграл 6 480 минут. Бруну Фернандеш, занявший второе место рейтинга, провел на поле 5 994 минуты во всех турнирах. Парни обошли вратаря Майка Меньяна, на чьем личном счетчике значится 5 926 игровых минут.

В топ-20 самое большое представительство у «Мадрида», помимо Вальверде еще трое – Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени и Килиан Мбаппе. По лигам лидер АПЛ с семью игроками в топе, а аутсайдером оказалась Серия А, которую представляет один Меньян. Все игроки в рейтинге провели на поле больше 5 тысяч минут.

Топ-20 футболистов по игровому времени в сезоне-2024/25

Все турниры за клуб и сборную

Кто удивил?

logoМайк Меньян
logoМилан
logoФедерико Вальверде
logoРеал Мадрид
logoБруну Фернандеш
logoМанчестер Юнайтед
logoАшраф Хакими
logoПСЖ
logoТейани Рейндерс
logoЙозуа Киммих
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoДжуд Беллингем
logoОрельен Тчуамени
logoДжонатан Та
logoКилиан Мбаппе
logoЛиверпуль
logoАрсенал
logoБарселона
logoБоруссия Дортмунд
logoАтлетико
logoЧелси
Клубы