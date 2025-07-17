Топ-20 футболистов по игровому времени в сезоне-2024/25. Все провели на поле больше 5 тысяч минут 🤯

Чемпионат мира среди клубов отгремел, долгий сезон-2024/25 наконец завершился. Ашраф Хакими, вышедший в составе «ПСЖ» на финал КЧМ, не отдыхал с Олимпиады-2024: за это время марокканец провел 68 матчей, из них 65 в основе.

В сезоне-2024/25 Хакими провел на поле 5 844 минуты за клуб и сборную во всех турнирах, включая КЧМ, – это четвертый показатель среди футболистов из топ-5 лиг Европы.

А лидером по игровому времени в минувшей кампании стал Федерико Вальверде, за «Мадрид» и сборную Уругвая он суммарно отыграл 6 480 минут. Бруну Фернандеш, занявший второе место рейтинга, провел на поле 5 994 минуты во всех турнирах. Парни обошли вратаря Майка Меньяна, на чьем личном счетчике значится 5 926 игровых минут.

В топ-20 самое большое представительство у «Мадрида», помимо Вальверде еще трое – Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени и Килиан Мбаппе. По лигам лидер АПЛ с семью игроками в топе, а аутсайдером оказалась Серия А, которую представляет один Меньян. Все игроки в рейтинге провели на поле больше 5 тысяч минут.

Топ-20 футболистов по игровому времени в сезоне-2024/25

Все турниры за клуб и сборную

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