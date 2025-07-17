Замечали, что на бутсах Коула Палмера два национальных флага? Рассказываем, в чем тут дело

Каждый раз, когда Коул Палмер играет за «Челси» и сборную Англии, на его экипировке можно увидеть флаги двух стран.

Все дело в том, что Палмер имеет карибские корни по линии своего деда, который родился и вырос на Сент-Китсе и Невисе, а в 1960м году переехал в Англию.

На этой неделе Палмер посетил Сент-Китс и Невис, где ему подарили национальную футболку и предметы искусства коренных народов Карибского бассейна в знак признания его наследия и гордости жителей островов за его достижения.

«Для нас было огромной честью приветствовать звезду английской Премьер-лиги Коула Палмера и его семью в Сент-Китсе и Невисе», — написал премьер-министр Федерации Сент-Китса и Невиса Терренс Дрю в своем официальном аккаунте X.