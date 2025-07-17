Девушка Эрлинга Холанда Изабель поразила смелым нарядом на показе Dolce & Gabbana
Изабель Йохансен блистала на показе Dolce & Gabbana вместе со своим бойфрендом Эрлингом Холандом.
Пара была в числе звездных гостей шоу Haute Couture итальянского дома моды в Риме во вторник.
21-летняя девушка выбрала блестящее платье, а нападающий «Манчестер Сити» - образ в двух оттенках серого: струящийся джемпер и расклешенные брюки.
Холанд и Йохансен, знакомые с детства, в октябре прошлого года они впервые стали родителями. Пара хранит свою радость в тайне и не публикует информацию о малыше в социальных сетях.
ну и называть смелым ее наряд, после нарядов беременной Трусовой к примеру, ну такое :)
картина называется
Как же стрёмно одеваются все футболисты, кроме Бэкхэма конечно же.