На Гарначо есть три реальных претендента. Но до трансфера еще далеко 😩

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему пытается избавиться от Алехандро Гарначо.

Английский клуб ищет варианты трудоустройства аргентинца, но, желающих не так много.

The Mail пишет, что футболистом интересуются «Астон Вилла», «Челси» и «Тоттенхэм».

В настоящее время вингер тренируется отдельно от первой команды, как и – Джейдон Санчо, Антони, Тирелл Маласиа и Маркус Рэшфорд.

Ближе к трансферу, как уточняется, «Вилла».

Ранее аргентинца связывали с «Атлетико» и «Наполи». Чемпион Италии даже сделал официальное предложение «МЮ», но переговоры не состоялись, поскольку футболист твердо намерен остаться в АПЛ.

Его вообще получится продать?