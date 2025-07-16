На Гарначо есть три реальных претендента. Но до трансфера еще далеко 😩
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему пытается избавиться от Алехандро Гарначо.
Английский клуб ищет варианты трудоустройства аргентинца, но, желающих не так много.
The Mail пишет, что футболистом интересуются «Астон Вилла», «Челси» и «Тоттенхэм».
В настоящее время вингер тренируется отдельно от первой команды, как и – Джейдон Санчо, Антони, Тирелл Маласиа и Маркус Рэшфорд.
Ближе к трансферу, как уточняется, «Вилла».
Ранее аргентинца связывали с «Атлетико» и «Наполи». Чемпион Италии даже сделал официальное предложение «МЮ», но переговоры не состоялись, поскольку футболист твердо намерен остаться в АПЛ.
Его вообще получится продать?