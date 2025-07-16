🫣 «Пленных не берет». Неймар сыграл 1 на 1 против сына – и вообще не поддавался
Неймар лечится не только физически, но и ментально. Четырехкратный отец показал старшему сыну мастер-класс в конкурентной среде.
Не переживайте, что он травмирован – «Сантос» выложил ролик в своих соцсетях. Значит можно тренироваться!
Соцсети пустились в хейт.
💭 «Сын у него явно футболистом не будет».
💭 «Вообще не умеет мяч пинать».
💭 «Ох, здесь наследия не видать».
💭 «Как этот парень попал в систему «Сантоса»? Хотя понятно – отец».
💭 «Не каждый сын топового футболиста должен стать игроком мирового класса. Просто дайте ребенку повеселиться».