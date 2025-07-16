Не списывайте Модрича! Он точно не закончил и сильно мотивирован 💪

Лука Модрич стал игроком «Милана»!

И хорват объяснил, почему решил продолжить карьеру в Италии, имея такой колоссальный выбор предложений.

«Почему «Милан»? Я хотел остаться в Европе и продолжить играть в конкурентной лиге. У меня были другие предложения, но когда появился «Милан», мне было все очевидно.

Я был готов к этому с первого момента. Меня впечатлило, что они приехали в Хорватию, чтобы показать мне проект клуба и прочие детали. Это было очень важно для меня. «Милан» – один из крупнейших клубов в Европе».

Как думаете, сможет ли Модрич вывести «Милан» на уровень выше?