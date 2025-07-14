Говорите, КЧМ не нужен? А где клубы еще столько заработают? 🤑
Вот и подошел к концу первый клубный чемпионат мира. Победитель довольно неожиданный – «Челси».
Но пока значимость этого трофея находится в стадии принятия, можно с точностью сказать, что у клубов есть мотивация побеждать. Точно, деньги.
И в сливочном масле, помимо мадридского «Реала», купаются не только финалисты турнира.
Призовые клубов за КЧМ:
1. «Челси» ($114,5 млн);
2. «ПСЖ» ($106,9 млн);
3. «Реал Мадрид» ($82,5 млн);
4. «Флуминенсе» ($60,8 млн);
5. «Бавария Мюнхен» ($58,2 млн);
6. «Боруссия Дортмунд» ($52,3 млн);
7. «Манчестер Сити» ($51,7 млн).
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Может, лучше остальной год не играть?