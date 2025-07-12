💸 «31 миллион за игру. Ни один другой клубный турнир даже близко столько не принес». Инфантино отчитался о сверхуспешности КЧМ – фанаты недовольны
Целый месяц фанаты и приближенные к футболу льют негатив на ФИФА из-за клубного чемпионата мира.
Болельщики переживают за футболистов, которым довелось лишний месяц играть в футбол. Еще одна причина всеобщего недовольства – место проведения. США оказались не лучшим центром футбола мирового уровня, даже если учесть банальную погоду – грозы, жара и прочие катаклизмы создали много сложностей для игры в летний период.
А вот президент ФИФА Джанни Инфантино со всем этим не согласен:
«Доход за турнир превысил 2 миллиарда долларов. Это 31 миллион за игру. Ни один другой клубный турнир даже близко столько не принес».
Фанаты недовольны.
💭 «Ах, да, настоящий победитель здесь – деньги, а не футбол. Не могу дождаться следующего турнира, который «изменит правила игры»!
💭 «Просто признайте, что все это сделано для Месси».
💭 «Верим».
💭 «Никто не сомневается, что вы думаете о деньгах. Мы же переживаем о футболе».
Как вам КЧМ?