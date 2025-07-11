Дилетта Леотта не оставила простора воображению, надев прозрачное платье: восхищаемся смелостью и любуемся фигурой
Дилетта Леотта порадовала поклонников, появившись в полностью прозрачном наряде.
Потрясающая ведущая DAZN не оставила простора воображению в экстравагантном чёрном платье. Впрочем, её это, похоже, ничуть не смущало, и она улыбалась в камеру во время вечернего выхода в свет.
Дилетта также поделилась несколькими снимками в Instagram, в том числе, где она в леопардовом бикини отдыхает в бассейне.
То бишь Кариус