📸 Мбаппе опять зарядил мячом в голову человека. Такое происходит не впервые 🤯

В матче «ПСЖ» и «Мадрида» в полуфинале КЧМ все пошло наперекосяк еще до стартового свистка. Начало игры перенесли на 10 минут из-за того, что автобусы обеих команд прибыли на арену с опозданием на 20 минут.

Неприятный инцидент произошел на разминке: в голову мужчины на бровке попал мяч. Версии расходятся – большинство источников пишут, что удар нанес Килиан Мбаппе, а пострадавшим был волонтер.

Француз сразу отправился к мужчине и старался помочь, чем мог: поддерживал и дал воды.

У Килиана уже бывали подобные эпизоды. В 2023-м, когда нападающий еще играл за «ПСЖ», Мбаппе на разминке мячом разбил нос девушке, сидящей на трибуне. Тогда он тоже сразу помчался к пострадавшей, а после игры отдал ей свою футболку.

В 2022-м на разминке перед игрой на ЧМ в Катаре Мбаппе попал в голову французскому фанату – Килиан и в тот раз сразу извинился.

Что за заколдованная у него нога?