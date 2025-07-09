Араухо вернулся к тренировкам раньше срока и ответил на вопрос о будущем в «Барсе»
Рональд Араухо вернулся к работе, приступив к тренировкам на стадионе «Сьютат Эспортива» раньше срока. Уругваец прервал свой отпуск и прибыл на стадион чуть позже 9:00 утра, а покинул его спустя три часа после тренировки на базе «Барселоны».
Футболист на выезде поприветствовал болельщиков, ожидавших его у ворот. На вопрос журналистов, продолжит ли он играть в «Барсе», Араухо ответил: «Для меня — да».
Ханси Флик ждет всех игроков на предсезонную подготовку: в воскресенье 13 июля пройдет медицинских осмотр, а тренировки начнутся в понедельник.
заметьте, прошлый сезон провалили многие, а всему виной было слабая физ.подготовка, даже Бальде который казался деревянным бегунком в этом сезоне полноценной предсезонки заиграл как следует, и сейчас он однозначно в топ3 в мире на своей позиции. Араухо играл слабо весь прошлый сезон, и я считаю что это из за плохой физ,подготовки, а этот играл слабо потому что он пол сезона пропустил из за травмы. думаю,при хорошей предсезонки он вернет свою форму, и в офсайдных ловушках улучшится(замечали, его стали меньше критиковать по поводу офсайдных ловушек в весной - он учится! )
единственное что он точно не улучшит, так это передачи, в этом он не сказать что слаб, но играет средне, но его физика и игра в обороне могут компенсироварь его недостатки + в команде одни мастера передач. если не станет основным, то как минимум как игрок ротации будет чертовски крутой опцией.