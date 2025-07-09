Араухо вернулся к тренировкам раньше срока и ответил на вопрос о будущем в «Барсе»

Рональд Араухо вернулся к работе, приступив к тренировкам на стадионе «Сьютат Эспортива» раньше срока. Уругваец прервал свой отпуск и прибыл на стадион чуть позже 9:00 утра, а покинул его спустя три часа после тренировки на базе «Барселоны».

Футболист на выезде поприветствовал болельщиков, ожидавших его у ворот. На вопрос журналистов, продолжит ли он играть в «Барсе», Араухо ответил: «Для меня — да».

Ханси Флик ждет всех игроков на предсезонную подготовку: в воскресенье 13 июля пройдет медицинских осмотр, а тренировки начнутся в понедельник.