«Я думаю, что этот парень особенный». Тони Кроос объяснил, что его удивляет в Ямале

Тони Кроос объявил о завершении карьеры чуть больше года назад. Немец сыграл свой последний матч за сборную Германии в полуфинале Евро против Испании, где ему противостоял Ламин Ямаль, с которым он уже встречался в своём последнем сезоне в составе «Реала».

Сезон спустя бывший полузащитник в интервью изданию «La Gazzeta dello Sport» высоко оценил игру молодого футболиста «Барселоны».

«Я тоже попал в первую команду «Баварии» в 17 лет, но я не был на уровне Ламина Ямаля. То, что он делает, впечатляет. Я никогда не видел ничего подобного в его возрасте. Я говорю о стабильности игры, потому что его природный талант очевиден».

«Я думаю, что этот парень особенный, потому что в трудные моменты он всегда проявляет инициативу. А это ненормально в 17 лет».

«Я всегда говорю, что карьера — это не спринт, а марафон. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие пять или десять лет, продолжит ли он расти и как будет вести себя за пределами поля. Успех зависит не только от того, что происходит на поле, но и от того, что происходит за его пределами».