Поймай меня, если сможешь: Эланга всего на 1 ,35 секунды медленнее мирового рекорда Усэйна Болта💨

Энтони Эланга продемонстрировал невероятное время в спринте на 100 метров перед переходом в «Ньюкасл». Эланга развил умопомрачительную максимальную скорость в 24,7 мили в час. Это означает, что он движется быстрее практически любого транспортного средства в Лондоне.

Эланга пробежал 100 метров за 10,93 секунды. И это всего на 1,35 секунды медленнее мирового рекорда, установленного Усэйном Болтом в 2009 году.

23-летний бывший вингер «Манчестер Юнайтед» находится на грани перехода из «Ноттингем Форест» за 60 миллионов фунтов, что также принесет его бывшей команде 5 миллионов фунтов.