💣 Неужели это случится? Совершенно дикий инсайд из Турции
Известный турецкий журналист Ягиз Сабынчоглу опубликовал горячий инсайд, который может стать одним из главных трансферных событий лета.
«Галатасарай» согласился выплатить отступные за Виктора Осимхена.
Турецкий клуб готов активировать пункт о выкупе нигерийца, составляющий 75 миллионов евро. Есть лишь один нюанс – нужно согласовать порядок выплат c «Наполи», поскольку «Галатасарай» не готов выплатить сумму одним платежом.
Не верят даже турки.
💭 «Где они возьмут эти деньги? Лира же стала туалетной бумагой».
💭 «Как это, черт возьми, возможно?»
💭 «Галатасарай» стал топ-клубом».
💭 «Полагаю, сюда вмешалось государство».
💭 «Фенер» пищит от страха».