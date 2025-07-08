💥 Руководство «Реала» решило заменить Менди после КЧМ. И его место займет...

Помните, в прошлом году Ферлан Менди был близок к уходу из «Реала»? Теперь он еще ближе.

RM Confidencial пишет, что француз, как минимум, лишится места в основном составе. Руководство «сливочных» приятно впечатлено игрой Франа Гарсии – испанец начнет новый сезон в старте команды.

Фанаты не удивились.Руков

💭 «Давно пора».

💭 «Это будет ключевой сезон для Гарсии».

💭 «Менди уходит?»

💭 «Рано или поздно это все равно бы случилось».

💭 «Он просто не входит в планы Алонсо».