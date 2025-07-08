💥 Руководство «Реала» решило заменить Менди после КЧМ. И его место займет...
Помните, в прошлом году Ферлан Менди был близок к уходу из «Реала»? Теперь он еще ближе.
RM Confidencial пишет, что француз, как минимум, лишится места в основном составе. Руководство «сливочных» приятно впечатлено игрой Франа Гарсии – испанец начнет новый сезон в старте команды.
Фанаты не удивились.Руков
💭 «Давно пора».
💭 «Это будет ключевой сезон для Гарсии».
💭 «Менди уходит?»
💭 «Рано или поздно это все равно бы случилось».
💭 «Он просто не входит в планы Алонсо».