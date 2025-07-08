В матче четвертьфинала КЧМ против дортмундской «Боруссии» Килиан Мбаппе забил красивейший гол ножницами – обеспечил «Мадриду» победу со счетом 3:2 и выход в полуфинал турнира. Взятие ворот нападающий посвятил погибшему Диогу Жоте .

Похожие голы были и в карьере Пеле, которого не стало в декабре 2022-го. Болельщики не забывают о легенде еще и благодаря соцсетям бразильца, которые остаются активными и после смерти великого игрока.

На страничке Пеле в инстаграм появилось красивое послание к Мбаппе:

«Король Пеле всегда видел в Мбаппе невероятный талант и искренне восхищался им. После того потрясающего гола, забитого в эти выходные, было бы справедливо подчеркнуть их связь на этих поразительно похожих фотографиях. Вы видите сходство?»

В комментарии пришел Килиан и оставил эмодзи короны.

Король и принц.