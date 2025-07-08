🎥 Бразильский журналист переиграл и уничтожил Энцо Мареску. Но есть нюанс

«Челси» готовится к встрече с «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ. До этого на турнире лондонцы дважды встречались с бразильскими клубами: на групповом этапе со счетом 1:3 уступили «Фламенго», а в 1/4 обыграли «Палмейрас» 2:1.

Южноамериканские клубы отлично показали себя на КЧМ, первым проигрышем команд из региона оказалось поражение «Боки» от «Баварии» во втором туре группового этапа. При этом все команды из Бразилии вышли в плей-офф турнира.

На пресс-конференции перед полуфиналом Энцо Мареска попытался объяснить успех бразильских клубов:

«В этом сезоне мы официально провели 63 матча! Европейские и южноамериканские, в том числе и бразильские, клубы подходят к этому турниру по-разному из-за количества проведенных матчей, у южноамериканских команд игр было меньше. Желание победы у нас одинаково сильное, но условия разные. Мы приехали сюда, проведя 60 матчей. Вы приехали сюда, отыграв сколько матчей?»

Журналист: «70. 70 матчей за тот же период, у южноамериканских клубов больше матчей».

Тренер «Челси» на это лишь покачал головой:

В защиту Марески: в Бразилии футбольный сезон, включая чемпионаты штатов, стартует в январе – за этот отрезок к началу КЧМ команды провели около 40 встреч.

И еще замечание от комментатора под роликом с Энцо: «Только «Флуминенсе» играл с фермерами, пока «Челси» играл в лучшей лиге мира».

И кто прав?