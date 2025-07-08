Криштиану Роналду проводит отпуск на своей яхте за 7 мл долларов: заглядываем внутрь роскошного судна

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес проводят свой летний отпуск на роскошной яхте португальца.

40-летний Криштиану была замечен на борту роскошной 88-футовой яхты Azimut Grande стоимостью 7,4 миллиона долларов вместе с Джорджиной и детьми.

Построенная на верфях Италиb, яхта оснащена пятью роскошными каютами и шестью потрясающе оформленными ванными комнатами.

На борту также есть современная кухня и две зоны отдыха, огромный салон и роскошная столовая.

Что касается технических характеристик, то яхта способна развивать скорость в 28 узлов благодаря двум двигателям мощностью 1900 лошадиных сил, изготовлена ​​из углеродного волокна и весит целых 93 тонны.