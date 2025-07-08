«Вас или ваших близких Коул Палмер унижал своими финтами?». Nike удивил рекламным роликом

Nike удивил необычным рекламным роликом, посвященным Коулу Палмеру.

«Вас или ваших близких Коул Палмер унижал своими финтами? Боитесь, что ваше футбольное наследие сведется лишь к роликам, где вас обыгрывают? Что ж, вполне резонно. Мы — специалисты по восстановлению репутации!»



«Применяя нашу методику оценки ущерба, мы составляем индивидуальный план восстановления вашей карьеры. Наша команда экспертов обеспечит вам полное восстановление. Вы получите новую личность, новый комплект формы, новую жизнь. Звоните нам прямо сейчас».