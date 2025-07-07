Игрок «МЮ» Мануэль Угарте официально подтвердил свои отношения с Джорджией Мэй Хит.

24-летний полузащитник уругвайского происхождения впервые опубликовал на своей официальной странице в Instagram фотографию 27-летней английской модели, публично признавшись ей в любви, пока пара продолжает наслаждаться летним отпуском вместе.

Напомним, что ранее Джорджия была связана с другим футболистом — французской суперзвездой Килианом Мбаппе, после того как пара была замечена в ресторане в Греции в 2021 году.

Однако эта связь, похоже, осталась в прошлом, поскольку она и капитан сборной Франции недавно отписались друг от друга в Instagram — красноречивое подтверждение того, что Джорджия официально является новой девушкой игрока «Манчестер Юнайтед».