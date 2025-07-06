😮 «При мне он был на пике». Деку предложили выбрать лучшего игрока из трех. Двое – Месси и Роналду. Он предпочел третьего 💀

Спортивного директора «Барселоны» Деку попросили вспомнить былые времена, когда он выступал бок-о-бок с Роналдиньо и Лионелем Месси. Конечно, не обошлось и без Криштиану Роналду.

«Роналдиньо, Месси или Криштиану? Я играл с Месси и Криштиану в начале их карьеры. Если мне придется выбирать, то я предпочту Роналдиньо, потому что при мне он был на пике. Тем не менее, я думаю, что наиболее совершенный игрок – Лео», – сказал Деку.

Фанаты смущены.

💭 «Он работает на «Барсу», конечно, никто не ждал услышать «Роналду».

💭 «Он долго боялся это сказать».

💭 «То есть он прямо говорит, что пиковый Роналдиньо сильнее пикового Лео?»

💭 «Теперь я не доверяю Деку».