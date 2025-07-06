Сборная недели КЧМ: три игрока «Флуминенсе»! 😱
Близка развязка клубного чемпионата мира. А пока давайте посмотрим на сборную недели, накануне решающих игр.
Могли перед стартом турнира представить, что после четвертьфиналов в символической команде окажутся три футболиста из одного бразильского клуба? А так оно и есть.
Сразу три игрока «Флуминенсе» получили заслуженное внимание: Тиаго Силва, Мартинелли и Фабио.
Еще по три представителя у «Челси» и «ПСЖ». Двое – от «Реала».
А вот и котировки букмекеров на победителя турнира:
– «ПСЖ»: 39,33%;
– «Челси»: 33,27%;
– «Реал Мадрид»: 24,67%;
– «Флуминенсе»: 2,72%.
Случайность или класс?