Новости из стана фарм-клуба.

Sky Sports сообщает, что «Арсенал» близок к подписанию полузащитника «Челси» Нони Мадуэке.

«Канониры» близки к договоренности с 23-летним англичанином по условиям личного контракта. Игрок готов к трансферу.

Достоверных данных о предполагаемой сумме сделки пока нет.

Фанаты «Арсенала» ничего не понимают. Болельщики «Челси» довольны.

🔵 «Они всегда подбирают за нами шлак».

🔴 «Забудьте о Родриго».

🔴 «Молодежь есть. Дайте звезд».

🔴 «Нужен нападающий».

🔴 «Несерьезный клуб».

🔵 «Такое ощущение, что «Арсенал» мародерит забытые вещи со «Стэмфорд Бридж».

🔴 «Ну какого черта? Пожалуйста, не делайте этого».

🔵 «Почему они все время это делают?»