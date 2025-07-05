🤦♂️ Что, опять? «Арсенал» близок к подписанию очередного игрока «Челси»
Новости из стана фарм-клуба.
Sky Sports сообщает, что «Арсенал» близок к подписанию полузащитника «Челси» Нони Мадуэке.
«Канониры» близки к договоренности с 23-летним англичанином по условиям личного контракта. Игрок готов к трансферу.
Достоверных данных о предполагаемой сумме сделки пока нет.
Фанаты «Арсенала» ничего не понимают. Болельщики «Челси» довольны.
🔵 «Они всегда подбирают за нами шлак».
🔴 «Забудьте о Родриго».
🔴 «Молодежь есть. Дайте звезд».
🔴 «Нужен нападающий».
🔴 «Несерьезный клуб».
🔵 «Такое ощущение, что «Арсенал» мародерит забытые вещи со «Стэмфорд Бридж».
🔴 «Ну какого черта? Пожалуйста, не делайте этого».
🔵 «Почему они все время это делают?»
Чех, Жоржиньо, Хавертц, Бенаюн, Галлас, Давид Луиз - все игроки стабильно стартового состава как минимум.
Ещё Диарра, Стерлинг, Виллиан и Кепа.
10 игроков за 33 года (зачем считать любого игрока из академии не сыгравшего ни одного матча за клубы?)