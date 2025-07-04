Киран Гиббс назвал топ-5 фланговых защитников мира. Фанам «Ливерпуля» точно понравится 😏
Болельщики «Арсенала» точно помнят Кирана Гиббса. Реактивный и вечно перспективный.
Сейчас, уже 35-летний защитник, выступает в футболке «Интер Майами». И редакция B/R Football поинтересовалась у него, кто же достоин места в топ-5 лучших фланговых защитников мира.
Англичанин немного удивил расстановкой.
1) Ашраф Хакими;
2) Нуну Мендеш;
3) Милош Керкез;
4) Трент Александер-Арнолд;
5) Юрриен Тимбер.
Ему «правда нравится» Керкез. Но лучше ли он Трента?