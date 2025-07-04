🤣 Фанаты «Арсенала» рассмеялись, узнав о запросах «Реала» по Родриго. Похоже, трансферу не быть

Наконец-то появились подвижки касательно будущего нападающего «Реала» Родриго.

RM Confidencial пишет, что «Арсенал» готовит предложение мадридскому клубу в размере 81 миллиона евро. Но ожидается, что «Реал» будет настаивать на 100 миллионах евро.

Фанаты «Арсенала» (и не только) очень эмоционально отреагировали на требования «сливочных».

💭 «Что они употребляют на «Бернабеу»?

💭 «Это слишком много за него».

💭 «Вы гоните? 100 миллионов за парня, который даже не нужен «Реалу»?

💭 «€100 млн за пять голов в Ла Лиге за 30 матчей. Ахаха».

💭 «В «Реале» работают или очень тупые или очень умные люди».

Что думаете?