🚨 Месси хочет уйти из «Интер Майами» ради подготовки к ЧМ! Фанаты зовут его домой 🇲🇰
Известный аргентинский журналист Эстебан Эдуль переполошил соцсети свежим инсайдом о будущем Месси.
По его информации, Лионель рассматривает возможность перехода в более конкурентную лигу за полгода да ЧМ-2026.
Детали не уточняются, но можно предположить, что речь идет о возвращении в Европу.
А вот, что думают фанаты.
💭 «Он по-прежнему может играть везде».
💭 «Я знал, что это произойдет; Лапорта должен вернуть его домой. «Барса» остается самой конкурентоспособной в Европе, финансы клуба вернулись в нормальное русло. Он все еще был бы отличной десяткой».
💭 «Бекхэм заработал кучу денег на Месси, но даже не попытался построить нормальную команду».
💭 «Давай в «Наполи».
💭 «Аль-Хилаль»?
💭 «Пора домой».
Куда идти Лео? Потянет топ-клуб?