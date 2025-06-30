🚨 Месси хочет уйти из «Интер Майами» ради подготовки к ЧМ! Фанаты зовут его домой 🇲🇰

Известный аргентинский журналист Эстебан Эдуль переполошил соцсети свежим инсайдом о будущем Месси.

По его информации, Лионель рассматривает возможность перехода в более конкурентную лигу за полгода да ЧМ-2026.

Детали не уточняются, но можно предположить, что речь идет о возвращении в Европу.

А вот, что думают фанаты.

💭 «Он по-прежнему может играть везде».

💭 «Я знал, что это произойдет; Лапорта должен вернуть его домой. «Барса» остается самой конкурентоспособной в Европе, финансы клуба вернулись в нормальное русло. Он все еще был бы отличной десяткой».

💭 «Бекхэм заработал кучу денег на Месси, но даже не попытался построить нормальную команду».

💭 «Давай в «Наполи».

💭 «Аль-Хилаль»?

💭 «Пора домой».

Куда идти Лео? Потянет топ-клуб?