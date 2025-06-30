Смеетесь над Месси? А видели его партнеров? 🤦‍♂️

«ПСЖ» стер «Интер Майами» в 1/8 финала КЧМ. Причем за тайм.

Более чем ожидаемый итог, но критика все равно не прошла мимо американского клуба. Фанатское недовольство особенно сильно коснулось капитана команды – Лионеля Месси.

Часть болельщиков попыталась оправдать аргентинца, напомнив, что уровень его партнеров не позволяет конкурировать с клубом-победителем ЛЧ.

Не очень помогло.

💭 «Самое главное в футболе – это гол. Почему Песси не может забить?»

💭 «Думаю, они его уже достали».

💭 «Ели Месси не может забить, когда нет помощи от товарищей по команде, значит они плохие. Когда Роналду не может забить без помощи партнеров, то он старик. Клянусь, фанаты «Барсы» и Песси – самые безмозглые люди в мире».

💭 «По-моему, он просто наслаждается выходом на пенсию. Остальное не так важно».