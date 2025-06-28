💥 «Монако» эпично представил Погба, а потом показал, как он плачет... 🥺
Поль Погба теперь точно вернулся в футбол!
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» подписал двухлетний контракт с «Монако». Он не играл с 2023 года.
Перед подписанием контракта Погба заплакал.
Фанаты довольны не меньше француза.
💭 «Думаю, что его новая версия будет еще лучше. Теперь он стал мудрее».
💭 «Дэбает даже, когда плачет».
💭 «Он должен показать все, на что способен».
💭 «В следующем сезоне болею за «Монако».
💭 «Черт, я тоже плачу».
💭 «Не плачь, Поль».
Оправдает надежды?
Меня просто вынесло 😁😁