Поль Погба теперь точно вернулся в футбол!

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» подписал двухлетний контракт с «Монако». Он не играл с 2023 года.

Перед подписанием контракта Погба заплакал.

Фанаты довольны не меньше француза.

💭 «Думаю, что его новая версия будет еще лучше. Теперь он стал мудрее».

💭 «Дэбает даже, когда плачет».

💭 «Он должен показать все, на что способен».

💭 «В следующем сезоне болею за «Монако».

💭 «Черт, я тоже плачу».

💭 «Не плачь, Поль».

Оправдает надежды?