🫵 «Они подтолкнули клубы к необходимости увеличения доходов». Румменигге назвал виновных в увеличении количества матчей у клубов

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге назвал причину увеличения количества матчей в топ-клубах:

«Я понимаю, почему они разочарованы. Но игроки и их агенты сыграли в этом свою роль. Постоянно требуя повышения заработной платы, они подтолкнули клубы к необходимости увеличения доходов. Откуда берутся эти деньги? Больше матчей.

Вот поэтому я считаю, что пришло время всем собраться и провести спокойный, рациональный разговор о том, как мы можем вернуть игру и бизнес, стоящий за ней – в более сбалансированные и разумные времена».

Разве он не прав?