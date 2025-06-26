«Ему нужно отдохнуть». Мбаппе вернулся к тренировкам, потеряв 5 кг во время болезни

Килиан Мбаппе потерял до пяти килограммов, страдая от болезни за последнюю неделю.

26-летний игрок был госпитализирован в день матча Клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Хилялем» с острым гастроэнтеритом.

Мбаппе приступил к индивидуальным тренировкам в понедельник и теперь надеется вернуться в состав. Француз сильно пострадал от своей болезни. Испанское издание Marca сообщило, что он потерял от четырех до пяти килограммов из-за вируса.

Увидев Мбаппе на тренировке, болельщики выразили беспокойство в социальных сетях:

💬«Ему действительно нужно отдохнуть».

💬«Давайте просто дадим ему время полностью восстановиться».

💬«Вид у него болезненный».

💬«Пусть лучше отдохнет, он нам нужен на старте сезона».