«Ему нужно отдохнуть». Мбаппе вернулся к тренировкам, потеряв 5 кг во время болезни
Килиан Мбаппе потерял до пяти килограммов, страдая от болезни за последнюю неделю.
26-летний игрок был госпитализирован в день матча Клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Аль-Хилялем» с острым гастроэнтеритом.
Мбаппе приступил к индивидуальным тренировкам в понедельник и теперь надеется вернуться в состав. Француз сильно пострадал от своей болезни. Испанское издание Marca сообщило, что он потерял от четырех до пяти килограммов из-за вируса.
Увидев Мбаппе на тренировке, болельщики выразили беспокойство в социальных сетях:
💬«Ему действительно нужно отдохнуть».
💬«Давайте просто дадим ему время полностью восстановиться».
💬«Вид у него болезненный».
💬«Пусть лучше отдохнет, он нам нужен на старте сезона».