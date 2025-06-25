🔥 Команда сезона! Главный тренер – финальный штришок 🏁

С игроками закончили. Но, прежде чем собрать воедино эту победоносную машину, давайте назначим ей водителя.

Вероятнее всего победит один испанец, причем с колоссальным отрывом. Но постарайтесь мыслить шире. Ведь не все измеряется титулами. Так ведь?

1) Луис Энрике , «ПСЖ». Выиграл всё.

Испанец. Отказался от звездного трио и вообще решил, что современный успешный клуб должен состоять не из опыта, а из молодости. Результат отвечает на все претензии – первая победа парижан в Лиге чемпионов и стабильное доминирование во Франции. У Энрике даже Дембеле стал близок к «Золотому мячу» – вы чего еще хотите-то?

2) Ханс-Дитер Флик , «Барселона». Всё, но в Испании.

Немец рискнул. Приехал в проблемную «Барсу» после неоднозначного ухода Хави, который успел запутать всех. Денег нет, требования есть, душит Ла Лига и травмы. А он все равно справился – додумался подписать бесплатного Шченсны, оживил Левандовского, перераскрыл Рафинью и позволил Ямалю творить. И самое прекрасное – мадридский «Реал» этот сезон не забудет. Не позволят.

3) Арне Слот , «Ливерпуль». АПЛ.

Каким-то образом «мерсисайдцы» не развалились после ухода Юргена Клоппа, а даже урвали себе главный английский трофей. Конечно, конкуренты в этом году не те, но это их проблемы.

Слот сделал главное – не лез в то, что и так работает. А вот раскрыть новых героев он сумел – Райан Гравенберх, например. Местами даже удивляет Дарвин Нуньес – а это уже заявка на ваш голос.

4) Венсан Компани , «Бавария». Бундеслига, уничтожение «Окленда».

Наверное, ничего в мире не объединяло людей больше, чем это выражение лица 😨 после новости о назначении Компани в «Баварию».

Очередной бывший футболист с довольно резким характером, который не показал больших достижений на тренерской скамье. Но руководство «Баварии» нашло то, что искало в игре «Бернли». Есть ощущение, что до сих пор назначение Компани может быть авантюрой неудачной. Но трофей есть, и динамика положительная.

5) Антонио Конте , «Наполи». Скудетто.

Как говорится: Дайте Конте Лукаку и отойдите на 80 см, на всякий случай. Вместе они могут всё!

Круто даже не то, что Конте взял очередной дебютный трофей, а то, как он это сделал! Хвича ушел, а Неаполь не заметил потери бойца – догнал забарахливший «Интер» и зубами вырвал титул. Итальянский динго сумел даже Скотта Мактоминея превратить в гениального бомбардира!

6) Симоне Индзаги , «Интер». Ну почти.

Как же он пытался! Как он был близок! Только представьте, куда бы мог повернуться европейский футбол, если бы «Интер» взял ЛЧ и Серию А… А ведь это было реально, даже очень.

Самая необычная, мучительная и сложная команда, буквально не дожившая до конца сезона. Два финала ЛЧ за три года – при том, что все хоронили миланцев с первым же топ-соперником.

Может Индзаги свои трофеи и не получил, но совокупный «Оскар» как «Вышившему» ему вручить обязаны.