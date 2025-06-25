👩 🤣 Женский футбол снова опростофилился. Сборная Швейцарии крупно влетела 15-летним юниорам «Люцерна»

Разговоры о кратно меньших зарплатах в женском футболе регулярно всплывают в новостных лентах. Обсуждать здесь особо нечего – причины и «проблемы» все те же. Но некоторые девушки настаивают на справедливости.

И не только девушки. Экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» Эктор Бельерин тоже недоволен этой ситуацией. В прошлом году он заявил:

«В США женский футбол важнее, в Дании зарплаты равны. Не понимаю, почему этого нельзя сделать в Испании, если в других странах возможно».

Давайте снова ему объясним. Поэтому.

Женская сборная Швейцарии проиграла 15-летним юниорам из «Люцерна» со счетом 1:7. А они вряд ли получают на их уровне.

К слову, швейцарская сборная не так уж и плоха по мировым меркам – они на 23-м месте рейтинга FIFA. Через несколько дней начнется Евро среди девушек, который как раз пройдет в Швейцарии.

Справедливо?