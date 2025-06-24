The Times: «Барселона» действительно хочет Рэшфорда. Но в аренду 😳
Срочные новости от The Times.
Газета подтверждает интерес «Барселоны» к Маркусу Рэшфорду. Но с очень важной поправкой – речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде.
Позиция «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, противоположная – только трансфер. Желательно за 40 миллионов фунтов стерлингов.
И вот реакция фанов «Барсы».
💭 «Никому не нужен Рэшфорд».
💭 «Аренда с опцией выкупа за 25 млн. И не больше».
💭 «Ха-ха-ха. За такие деньги его никто не купит».
💭 «А «Барса» в курсе об этом?»
💭 «Себе оставьте».