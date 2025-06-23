❌ Зинченко – все? Украинец, скорее всего, покинет «Арсенал». Но останется в АПЛ

Александр Зинченко может покинуть «Арсенал»!

На украинца претендует «Фулхэм» – лондонцы готовы выложить за игрока 10 миллионов фунтов стерлингов. Это немного меньше, чем рассчитывает выручить за трансфер «Арсенал».

The Sun уточняет, что «канониры» хотят 12,7 миллионов фунтов стерлингов.

Издание отмечает, что «Фулхэм» хочет использовать Зинченко не только в обороне, но и в полузащите.

«Зинченко – главная цель «Фулхэма». Он наверняка покинет «Эмирейтс» этим летом», – цитирует свой источник The Sun.

Известно, что на Зинченко претендуют и другие клубы, в числе которых «Милан», «Боруссия Дортмунд» и «Аякс». В январе украинца хотел подписать миланский «Интер».