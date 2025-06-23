🤨 Что-то странное с Барколя: «ПСЖ» не хочет его отпускать, но претендентов уж слишком много
Французская газета L'Equipe опубликовала очень неожиданный инсайд.
По их информации, «Арсенал» вступил в гонку за подписание вингера «ПСЖ» Брэдли Барколя.
Главная новость, конечно же, в самом факте возможного ухода игрока. К слову, L'Equipe уточняет, что у Барколя нет желания покидать команду.
Также ухода игрока не хочет Луис Энрике, лично заблокировавший возможный уход Брэдли.
Однако, футболистом активно интересуются «Арсенал», «Бавария» и «Челси». Если Барколя поймет, что не получит достаточно игрового времени в новом сезоне, то может сменить команду уже этим летом.