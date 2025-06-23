«Забей на этот дурацкий Клубный чемпионат мира». Болельщики переживают за Джуда Беллингема

Джуд Беллингем забил первый гол «Реала» в ворота мексиканской «Пачуки» во втором матче Клубного чемпионата мира.

Однако после игры 21-летний футболист сборной Англии выразил свое разочарование из-за травмы плеча, которую он получил в Ла Лиге в 2023 году. С тех пор он носит бандаж под футболкой во время игр.

«Все в порядке, сейчас боль не такая сильная. У меня запланирована операция через несколько дней после завершения турнира, после финала. Я рад этому. Ситуация уже затянулась. Я ношу бандаж, но мое терпение подошло к концу», — говорит Джуд.

«Мне уже не так больно, но в такую жару играть в корсете тяжело. Хочется освободить плечо».

Болельщики в социальных сетях поспешили поддержать Джуда, некоторые даже предложили ему покинуть турнир и сделать операцию.

💬«Ему уже пора было сделать операцию. Он нам нужен, когда начнется сезон».

💬«Парень показывает отличную игру, несмотря на эту травму. Он невероятно хороший футболист».

💬«Просто сделай операцию и забей на этот дурацкий Клубный чемпионат мира».

💬«Джуд просто герой!».

💬«Такая самоотверженность!!».